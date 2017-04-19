AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Çok Açık ve Net İfade Ediyorum; Siyasi Tartışmaların...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Çok açık ve net ifade ediyorum; siyasi tartışmaların zemini, meşru siyaset zeminidir. Herkese davetimiz bu meşru zemini korumak olmalıdır. Her vatandaşımdan istediğim, bu süreçte azami hassasiyet göstermesidir, tahriklere kapılmadan uzak durmalı ve sonucu sükunet içerisinde izlemelidir. Siyaset yapıyorum diye kimse kimsenin duygularıyla oynamaya kalkmasın."