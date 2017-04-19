AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "CHP, Anamuhalefet Partisi kendi eski fabrika ayarlarına döndü. Sayın Kılıçdaroğlu yenilgisini gürültüyle, tahrikle bastırmak istiyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, belli ki durumunda sıkıntı var. Bizim işimiz onların iç meseleleriyle uğraşmak değil, biz yolumuza devam edeceğiz."