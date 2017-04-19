AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Çareyi sokakta aramak, kaos ortamı oluşturmaktan medet ummak anamuhalefet partisine yakışmaz. Eğer böyle bir iş içerisinde olursa millet gereken cevabı verir. Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir anarşiye, sokak faaliyetine, yasaları çiğneyecek hiçbir fiili duruma rıza göstermemiz söz konusu değildir. Ben milletime çağrı yapıyorum, provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapılmayın ve buna benzer çağrılara kulak asmayın."