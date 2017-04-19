AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bütün teşkilatımızla, çıkan bu sonucu, bölgede alınan oyların değerlendirmesini önümüzdeki süreçte sakin bir şekilde, serinkanlılıkla yapacağız. Bütün teşkilatlarımıza buradan ilan ediyorum, bölgenizdeki durumu tahlil eden ayrıntılı bir raporu kısa zamanda genel merkeze iletmenizi istiyorum."