AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu Seçimlerle 15 Temmuz Alçak Darbe Girişimini Yapan...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım:

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir."

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