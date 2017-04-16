AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir."