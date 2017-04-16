AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu Süre İçinde Türkiye'ye Müdahil Olmak İsteyenler,...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu."