AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu Süre İçinde Türkiye'ye Müdahil Olmak İsteyenler,...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım:

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu."

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