AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumunda. İlçelerimizden, illerden başlayarak bu yıl içerisinde, bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileyeceğiz. Bir kan tazelemesi, heyecan tazelemesi yapacağız. 2018'de de inşallah olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da 2019 Mart yerel seçimleri, 3 Kasım 2019 birleştirilmiş Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz."