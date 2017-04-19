AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Anamuhalefet Partisi, AK Parti'ye karşı meşru siyaset kaygısı taşımayan bir çizgide siyaset yapma yolunu tercih ediyor. Bunun bedelini her seferinde sandıkta ödemesine rağmen bu alışkanlığı bir türlü terk etmiyor. Bu tavrı esasen Türk milletini ve Türkiye demokrasisini küçümseyen bir ruh halinin yansımasıdır. Milletle, vatandaşla barışık olsa kendileriyle de kavgalı olmaktan kurtulacaklar ama ne yazık ki bunu başaramıyorlar. Hayırdan hayırsız bir sonuç çıkarmak isteyen anamuhalafete son tavsiyemiz, millete itaat edin rahat edin."