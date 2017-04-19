AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yapacak Çok İşimiz Var. Ülkemizin Ekonomisini Daha da...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yapacak çok işimiz var. Ülkemizin ekonomisini daha da büyütmek, yatırımları daha da hızlandırmak, reformları hayata bir bir geçirmek ve 2019'un 3 Kasımı'na hazırlanmak. 2019'da iki seçimimiz var; Bir tanesi 2019 Mart sonu yerel seçimler, belediye seçimleri, bir de 3 Kasım 2019'da yaptığımız bu anayasa değişikliğine göre Birleştirilmiş Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimleri olacak. Bunun dışında Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim yoktur, vatandaşlarımızın kafasını bulandırmaya gerek yok, yapacak çok işimiz var."