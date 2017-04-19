AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Türkiye bir birlik, beka mücadelesi veriyor. Bu mücadele hiç ama hiç tereddüde uğramadan, rehavete düşmeden devam edecek. Pazar günü yaptığımız halk oylamasının da bize verdiği mesaj, terörle mücadelenin kararlılıkla sürmesi ve milletin birliğinin, kardeşliğinin artarak devam etmesidir."