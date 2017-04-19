AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yapılan Bu İtirazlar Yüksek Seçim Kurulunun...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yapılan bu itirazlar Yüksek Seçim Kurulunun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine bir laf söylememiz yanlış olur. Bizim işimiz değildir, biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık."