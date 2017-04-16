AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Anayasa Değişikliğinin Halk Oylaması Sonucu Kabul...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Anayasa Değişikliğinin Halk Oylaması Sonucu Kabul...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak teşekkür etti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, genel başkanı bahçeli, Büyük Birlik Partisi, mhp lideri bahçeli, Başkanı Destici, Mustafa Destici, Başkan Destici, Devlet Bahçeli, lider bahçeli