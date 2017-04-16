AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Anayasa Değişikliğinin Halk Oylaması Sonucu Kabul...
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak teşekkür etti.