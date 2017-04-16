AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesine ilişkin, "Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir" dedi.