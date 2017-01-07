AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Teröre İnat Birliğimizi Güçlendireceğiz"

Kahraman şehit Fethi Sekin'in bir katliamın önüne geçtiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fethi Sekin gibi kahramanlar olduğu sürece birlik ve beraberliğin bozulmayacağını söyledi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ Ticaret Borsasını ziyaret eden Yılmaz'a, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze eşlik etti. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile sohbet eden Yılmaz gündeme dair açıklamalarda bulundu.



"Teröre inat, birliğimizi güçlendireceğiz"



Son dönemlerde Türkiye'nin acılar yaşadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İzmir'de şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin Elazığlı. Şehidimize Allah rahmet etsin. Elazığ'ın, Türkiye'nin bütün milletimizin başı sağ olsun. Şehidimiz canını verdi ama bir çok canı da kurtardı. Bir katliamın önüne geçti. Allah'ın izni ile böyle kahramanlar olduğu sürece, bu milleti hiç kimse yenemez ve birliğimizi beraberliğimizi bozamaz. Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar, biz bir taraftan normal hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Onların amacı bizim moralimizi bozmak, çalışmalarımızdan alıkoymak ve memleketimizin gelişmesini, kalkınmasını engellemek. Biz tam aksine hem birliğimizi beraberliğimizi artıracağız, hem de daha çok çalışıp teröre inat, birliğimizi güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.



Elazığ'ın bölgede önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yılmaz, "Hükümetimiz son dönemde cazibe merkezi programını başlattı. Bu cazibe merkezleri programında 23 tane il var. Bu 23 ilden bir tanesi de Elazığ. Ben inanıyorum ki bu programlardan en fazla istifade edecek olan illerden biri Elazığ olacak. Mevcut insan kaynağı, potansiyeli, konumu ile farklı yatırımları Elazığ'da göreceğiz. Hükümet ve devlet olarak hiçbir hükümetin yapmadığı yatırımları yaptık. Bunu vatandaşlarımızda görüyor. Okul, hastane, yol, köylere hizmet ve alt yapıların hepsini yapıyoruz. Önümüzdeki dönem inşallah huzurunda daha fazla pekiştiği terörün giderek gündemimizden uzaklaştığı bir ortamla birlikte, tarım ve hayvancılık ta daha fazla gelişme imkanı bulmuş olacak" ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı plaket verdi. Daha sonra Yılmaz, kahraman şehit Fethi Sekin'in cenaze törenine katılmak üzere Baskil ilçesine gitti. - ELAZIĞ