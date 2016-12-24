AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kayak Yaptı

Haserek Kayak Tesisi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütün Türkiye'den ve çevre illerimizden insanları buraya davet ediyorum. İnsanlarımız gelsinler ve bu güzelliklerden istifade etsinler" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, beraberinde Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan ile beraber, kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme köyü mevkisi Hesarek Dağı kuzey yamacında yaptırılan Hesarek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kayak takımını giyerek görevlilerin yardımıyla bir süre kayan Yılmaz, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Yılmaz, "Bingöl'de Hesarek tesisindeyiz. Burası yeni yapılan bir yapılan bir tesisimiz. İşte binasıyla, pistleriyle, teleferiğiyle, telesiyejiyle bütün unsurlarıyla çok güzel bir yatırım. Bu tür tesisler şehrimize yaşam kalitesi açısından çok önemli değerler katıyor. Bingöl merkezden insanlarımız hafta sonları rahatlıkla buraya gelip, kayma imkanına sahipler. Kayak yapmasalar bile bir takım sosyal faaliyetler yapma imkanları var. Burada yatılı bir şekilde 70'den fazla insanının gecelemesi de mümkün. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda özel sektörümüzün yeni tesisler inşa etmesiyle, konaklama tesisleri inşa etmesiyle burası çok daha farklı bir hale gelecek. Bunlar aslında bir taraftan da bölgemizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. İnanın huzurun, güvenin pekiştiği bir ortamda Bingöl, sadece termal kaynaklarıyla değil, sadece yayla turizmiyle değil, kış turizmiyle de çok ciddi imkanlara sahip bir ilimizdir. Burası sadece Bingöllülerin değil, onu da vurgulamak isterim. Bu vesileyle de bütün Türkiye'den ve çevre illerimizden insanları buraya davet ediyorum. Bingöllüler olarak, Bingöllüler adına davet ediyorum. İnsanlarımız gelsinler ve bu güzelliklerden istifade etsinler" diye konuştu.



Bingöl'ün en huzurlu iller arasında yer aldığını kaydeden Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bingöl'ün tabiat anlamında çok güzellikleri var, termaliyle, yaylasıyla, kayak tesisiyle her şeyi bir arada bulabilecekleri bir ilimiz ve Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisi. Geçen yıl TÜİK tarafından bu ölçümler yapılmıştı ve Bingöl en huzurlu 20 il arasında çıkmıştı. Diğer yatırımlarımız ve bu tesislerimiz için bu çok önemli. İleride çok daha huzurlu günlerde, kardeşliğimizin pekiştiği, demokrasinin daha iyi bir şekilde yaşandığı, sosyal hayatın daha canlı olduğu bir ortamda bu tesislerimiz de çok daha verimli bir şekilde hizmet verecektir inşallah. Ben tekrar tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Bingöl'e ve ülkemize hayırlı olsun diyorum". - BİNGÖL