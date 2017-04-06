AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bingöl'de
SÜTAŞ başta olmak üzere Türkiye ve dünyada marka olan bir takım tesislerinin Bingöl’e kazandırılmasıyla çok daha farklı bir aşamaya gelineceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’ün bölgede her bakımdan örnek bir il olacağı söyledi.
SÜTAŞ başta olmak üzere Türkiye ve dünyada marka olan bir takım tesislerinin Bingöl'e kazandırılmasıyla çok daha farklı bir aşamaya gelineceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün bölgede her bakımdan örnek bir il olacağı söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları binasının açılış töreni ile yeni kütüphane binası, çok amaçlı spor merkezi ve iki adet su deposunun temel atma töreni katıldı. Gelişim serisine yeni halkalar ilave ettiklerini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir yandan çok güzel bir meslek yüksekokulumuzun açılışını yapıyor, diğer yandan çok fonksiyonlu bir kütüphanenin spor tesisisin de temelini atıyoruz. Üniversitemiz önemli bir yere geldi. 15 bin öğrencisi ve bin civarında personeliyle 16 bin kişilik dev bir kurum haline dönüştü. Biz üniversiteye sadece eğitim kurumu olarak bakmıyoruz. Elbette bir eğitim kurumu ama aynı zamanda bir kalkınma kurumudur. Üniversitemizin yaptığı projeler ve destek olduğu fikirlerle ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına büyük destek olacağını görüyoruz. Bu yönden yaptığı çalışmaları da takdirle takip ediyoruz" dedi.
Bingöl'ün kabuğunu kıran bir şehir olduğunu kaydeden Yılmaz, "Havalimanlarıyla, hastaneleriyle, yollarıyla, eğitim tesisleriyle, toplu konut alanlarıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla her yönüyle kabuğunu kırmış durumdadır. Önümüzdeki süreçlerde de daha fazla üretken yatırımlar olacak. SÜTAŞ başta olmak üzere Türkiye ve dünyada marka olan bir takım tesislerinde Bingöl'e kazandırılmasıyla çok daha farklı bir aşamaya geleceğiz. Bu bölgede her bakımdan örnek bir il olacağız" diye konuştu.
Yılmaz, beraberinde Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay ile kurdele kesimini yaparak meslek yüksekokulunun açışını gerçekleştirdi.
Üniversite öğrencileriyle fotoğraf çekilen Yılmaz, daha sonra yeni kütüphane binası, çok amaçlı spor merkezi ile iki adet su deposunun inşaat temellerinde incelemelerde bulunarak Rektör Çapak'tan brifing aldı. - BİNGÖL