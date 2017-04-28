AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik siyasi denetim sürecine almasına ilişkin kararı konusunda, "Alınan karar tamamıyla haksızdır, Türkiye'nin gerçekliğinden uzak bir karardır." dedi.



Yılmaz, merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde vefat eden Rabia Gültekin'in taziyesine katılarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.



Daha sonra geldiği Bingöl Havalimanı'nda AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında yüzde 73 oranında "Evet" oyu veren vatandaşlara teşekkür etmek amacıyla Bingöl'de 2 günlük ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "Evet" diyerek, onay veren iller arasında Bingöl'ün ilk 10'da bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu vesileyle Türkiye'nin önü açılmış oldu. 2023 hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde yürüyeceğiz. Demokrasimizi daha ileriye taşıyacağız, huzurumuzu pekiştireceğiz, dış dünyada daha güçlü bir ülke haline geleceğiz. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları ilan etti. Bu sonuçlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Dolayısıyla sonuçlar kesinleşmiş oldu." diye konuştu.



Yeni hükümet sisteminin aşamalı bir şekilde yürürlüğe gireceğini belirterek, bazılarının hemen bazılarının da 2019 yılında seçilecek cumhurbaşkanıyla yürürlüğe gireceğini aktaran Yılmaz, "Milletimiz son sözü verdi. Bundan sonra herkese düşen milletin kararına saygı duymaktır. Bütün partiler, değişik siyasi görüşler, herkes eşit şartlar altında yeni yönetim sistemin kuralları altında siyaset yapmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararını eleştiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'ye yönelik denetim kararı aldı. Alınan karar tamamıyla haksızdır, Türkiye'nin gerçekliğinden uzak bir karardır. Daha çok uluslararası medyadaki oluşturulan algılardan ve bazı terör örgütlerinin yurt dışında yaptığı lobi çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Nitekim orada oy veren üyelerin sayısına baktığınız zaman konseyin üye tam sayısının üçte bir civarında bir oyla bu karar alındı. Bu karar inanıyorum ki en kısa sürede düzeltilecektir. Türkiye kim ne derse desin reformlarına devam edecektir."



Yılmaz, geçen yıl yaşanan 15 Temmuz hadisesinin aslında Türkiye'de demokrasinin olgunluğunu gösteren bir hadise olduğuna işaret ederek, yönetimlerinin, değişik siyasi görüşlerin, medyanın ve halkın hep birlikte bu hain girişimi bertaraf ettiğini bildirdi.



"Bunun takdir edilmesi ve Türkiye ile demokrasi açısından dayanışma sergilenmesi gerekirken, denetim kararı verilmesi son derece haksız olmuştur. Bütün kesimler olarak tepki göstermemiz gereken bir karardır. Bu herhangi bir partiye veya hükümete yönelik bir karar değildir, tüm milletimize, ülkemize dönük bir karardır." diyen Yılmaz, devlet ve millet olarak tepkilerini ortaya koyarak, yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.