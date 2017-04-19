AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle istikrarın kalıcı hale geleceğini, belirsizliklerin azalacağını ve yatırımların önünün açılacağını söyledi.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl halkının her zaman milletten yana tavır takındığını belirtti.



Hemşehrilerinin 17 Nisan'da değişimden, yenilikten, demokrasi ve hızlı büyümeden yana olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi ile istikrar kalıcı hale gelecek, belirsizlikler azalacak, yatırımların önü açılacaktır. Yeni yönetim sistemine verilen destek, kardeşliğimize ve birliğimize destek mahiyetindedir. Doğu ve Güneydoğu'da bir çok ilde görülen yüksek verilen "evet" oyu, ülkenin geleceği adına umutları güçlendiren bir mesaj niteliğindedir."



Bölge halkının terörün zarar vermediği bir ortamda, özgürlüklerini yaşamak ve refahını artırmak istediğini işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bölgesel kalkınma farklılıklarının azaldığı bir süreçte, fırsat eşitliği içinde geleceğe yürümek azmindedir. Ben Bingöl halkına, ülkemizin bu aydınlık geleceğine verdikleri güçlü destek için bir kez daha şükranlarımı sunuyor, yeni dönemin insanımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."



AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu da 1982 Anayasası'na en yüksek "hayır" oyu vermesinden dolayı kente "cesur" unvanı verildiğini belirtti.