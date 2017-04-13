AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Bütün partilerin tabanlarından oy istiyoruz, bu yönetim sisteminin değişmesi anlamında." dedi.



Bingöl'de temaslarını sürdüren Yılmaz, bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasının tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.



Bunun genel veya yerel seçim olmadığına işaret eden Yılmaz, halk oylamasıyla, yönetim sisteminin değişip değişmeyeceğine karar verileceğini anlattı.



Bu tür fırsatların milletin karşısına her zaman çıkmadığını vurgulayan Yılmaz, bu fırsatın kaçırılmadan en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.



"Bütün partilerin tabanlarından oy istiyoruz, bu yönetim sisteminin değişmesi anlamında." diyen Yılmaz, mevcut yönetim sisteminin aksayan yönleri olduğunu dile getirdi.



Yılmaz, mevcut sistemin krizler ürettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Mevcut yönetim sisteminden çok çektik. Ekonomik ve siyasi krizler yaşadık. Son olarak mevcut sistemle 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Son 14-15 senede yapılan hizmetler madem istikrar ve güçlü yönetim sayesinde oldu, bunu artık kalıcı hale getirelim. Bu, şahsa, partiye bağlı olmasın, sistemden kaynaklanan bir istikrar olsun. Öyle bir sistem olsun ki artık o eski koalisyon meseleleri ortadan kalksın, hükümet kuramama zorlukları kalksın, halk sandıkta hükümetini kursun. Halk oyunu versin, artık tartışma bitsin. En az yüzde 50 oy alan bir kişi de seçilsin, hemen ekibini kursun ve ertesi gün de hizmete başlasın, 5 sene boyunca da hizmetlerini devam ettirsin, icraat yapsın."



"Boş tartışmalarla, çatışmalarla, kavgalarla bu memleketin vaktini boşa harcamayalım." ifadesini kullanan Yılmaz, engellemelere rağmen hizmette önemli mesafe alındığını belirtti.



Yılmaz, "Artık engelsiz koşu dönemine girelim. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine hızla gidelim, ekonomimizi daha da büyütelim istiyoruz. Şimdi inşallah bu tarihi oylamada 'evet' diyenlerle, gelecek nesiller ve çocuklarımız iftihar edecek." şeklinde konuştu.



Toplantıya, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de katıldı.