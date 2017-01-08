AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Anamuhalefet partisi maalesef bu süreçle ilgili çok keskin, kutuplaştırıcı açıklamalar yapıyor. Bunu çok yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Meclisimizden de halktan da hiç kimsenin korkmaması lazım. Mecliste halkın temsilcileri var." dedi.



Bingöl'de temaslarda bulunan Yılmaz, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında 2016'nın dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu söyledi.



Yılmaz, yeni yılının ilk günlerinde terör örgütlerince bazı saldırılar gerçekleştirildiğini anımsatarak, İzmir'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in birçok canı kurtardığını vurguladı.



Şehit Sekin'in, şehit Ömer Halisdemir gibi gönüllerde ebediyen yaşayacağına işaret eden Yılmaz, "Böylesi kahramanlar olduğu sürece de hiç kimse birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Terörle mücadelede şehit olan bütün polislerimize, askerlerimize, korucularımıza ve sivil vatandaşlara rahmet diliyorum." diye konuştu.



Yılmaz, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar için Bingöl'deki anma yürüyüşüne katılacağını belirterek, "Sarıkamış çok önemli tarihi bir hadise, bir kırılma noktasıdır. Tarihteki hadiseleri ibret almak için geleceğe daha emin adımlarla yürümek için mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu ülkenin ne kadar büyük fedakarlıklarla oluştuğunu bilirsek bu ülkeye çok daha sahip de çıkarız." ifadelerini kullandı.



Anayasa değişikliği paketi



Yarın anayasa değişikliği paketinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlayacağını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"18 maddenin genel görüşmeleri yarın itibarıyla başlıyor ardından maddeleri görüşülecek ve bu süreç Meclisin kendi çalışma usulleri içinde gerçekleşecek. Anamuhalefet partisi maalesef bu süreçle ilgili çok keskin, kutuplaştırıcı açıklamalar yapıyor. Bunu çok yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Meclisimizden de halktan da hiç kimsenin korkmaması lazım. Mecliste halkın temsilcileri var. Onlar kendi değerlendirmelerini yapacaklardır ve inşallah 330'un üzerinde bir oyla referanduma, halk oylamasına bu paket gelecektir."



Anayasa değişikliği paketinde 316 AK Partili milletvekilinin imzası bulunduğunu ve Mecliste 330'un üzerinde bir oyla kabul edilmesinin ardından değişikliğin halkın takdirine sunulacağını işaret eden Yılmaz, paketle ilgili son kararı halkın vereceğini aktardı.



Yılmaz, milletin, Türkiye'nin önünü açacak, ekonomik büyümesini hızlandıracak, Türkiye'yi dış dünyada daha güçlü bir devlet haline getirecek, içeride daha etkili bir yönetime kavuşturacak bu paketi onaylayacağına inandığını kaydetti.



"Göze alamayanlar bu sisteme de karşı çıkıyor"



"Diğer taraftan bu paket yine vesayet sistemini tamamen bitirilmesi, halkın iradesinin hem yasamada hem yürütmede etkili hale gelmesi bakımdan son derece önemlidir." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doğrudan halkın belirlediği bir yürütme ve bir yasama ile en güzel şekilde inşallah Türkiye idare edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni sistemde mevcut haliyle kendisine bir gelecek görmüyor. Alışmışlar belli bir oranda bir oy almaya, kendi siyasetlerini bununla idare ediyorlar. Yeni sistem oluştuğu zaman en az yüzde 50'nin oyunu hedeflemek durumunda her parti ve aday. Dolayısıyla değişik toplumsal kesimlere açılmak ve çok daha kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket etmek durumundasınız. Bunu göze alamayanlar bu sisteme karşı çıkıyor."



"İstikrar kalıcı olsun"



Yılmaz, mevcut yönetim sisteminin çeşitli zaaflar taşıdığını belirterek, "Bu zaaflar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü bir partimiz bu dönemde olduğu için görülmüyor. Bir anlamda sistemin zaaflarını güçlü lider ve parti örtmüş oluyor ama bu kurumsal anlamda bir istikrarı garanti etmiyor. İşte biz istiyoruz ki istikrar kalıcı olsun." şeklinde konuştu.



Toplantıya, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven de katıldı.