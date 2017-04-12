AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni yönetim sistemi çok daha etkili bir işleyiş getirecek, Türkiye'yi bölgesinde de dünyada da çok daha güçlü konuma ulaştıracak." dedi.



Elazığ'da bir düğün salonunda düzenlenen "Geleceğimiz İçin Evet" programına katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, tarihi bir halk oylamasına artık çok az bir zaman kaldığını söyledi.



Halk oylamasında, 12 Eylül'de eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e göre kurulmuş mevcut yönetim sisteminin devam edip etmemesinin oylanacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Mevcut yönetim sistemi çok sorunlu, sıkıntılı bir sistem. Bugüne kadar birçok ekonomik ve siyasi kriz üretmiş bir sistem. Bu sistemde 28 Şubat'ı yaşadık mı? 27 Nisan bildirgelerini, 367 krizlerini yaşadık mı? Yine bu sistemde 17-25 Aralık'tan, Gezi hadiselerine, terörden Kobani meselelerine kadar birçok sorun yaşadık. En son 15 Temmuz hain darbe girişimini de bu yönetim sistemi içinde yaşadık. Mevcut yönetim sistemi mükemmel bir sistem olsaydı hepimiz korumaya çalışırdık, değişmesin diye uğraşırdık. Ama maalesef böyle değil."



Yılmaz, mevcut yönetim sistemini benzer krizlerin yaşanmaması için değiştirmek istediklerini vurguladı.



"Ekonomi daha hızlı büyüyecek"



Yeni yönetim sisteminin ülkeye güven ve istikrar getireceğini aktaran Yılmaz, "2023 hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşacağız inşallah. Belirsizliğin ortadan kalktığı, bürokrasinin azaldığı, karar alma süreçlerinin hazlandığı bir ortamda gerek kamu yatırımları, gerekse özel sektör yatırımları çok daha yüksek seviyeye çıkacak. Dolayısıyla gençlerimiz için istihdam imkanları genişleyecek, ihracatımız ve üretimimiz artacak." ifadelerini kullandı.



"Birliğimiz ve huzurumuz artacak"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilecek Cumhurbaşkanının en az yüzde 50'nin oyunu almak zorunda olduğunu işaret ederek, şöyle devam etti:



"Artık o eski siyasi kutuplaşmalar bitecek. Siyasete uyum, uzlaşma kültürü gelecek. Bütün toplumsal kesimlere açılma ihtiyacı doğacak. Bu da milli birliğimizi kuvvetlendirecek, huzurumuzu pekiştirecek. Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arab'ıyla, Çerkez'iyle bütün inanç gruplarıyla tüm toplumu kucaklayan adaylar gelecek. Dolayısıyla milli birliğimiz pekişecek, huzurumuz artacak."



"Güçlü bir devlet olmanın yolu da güçlü bir yönetim sisteminden geçiyor"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, küresel düzeyde rekabetin arttığını aktararak, çevremizde yaşanan olaylardan bunun görüldüğünü kaydetti.



Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Devletsiz kalmanın, güçsüz düşmenin ne demek olduğunu Suriye'den, Irak'tan çevremizden maalesef görüyoruz. Bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlü olmamız lazım. Bu fırtınalı zamanda güçlü bir devlet olmazsak başkaları gelip bize müdahale eder, bizi birbirimize düşürür, gücümüzü kırar ve bugün başka ülkelerdeki ortamı oluşturur. Nitekim 15 Temmuz'da bunu denediler, çok şükür beceremediler. Güçlü bir devlet olmanın yolu da güçlü bir yönetim sisteminden geçiyor. İyi bir yönetim sisteminiz olmazsa uluslararası alanda etkili bir aktör olamazsınız. Bölgenizde ve küresel düzeyde gücünüzü, yetkinizi ortaya koyamazsınız. Yeni yönetim sistemi çok daha etkili bir işleyiş getirecek, Türkiye'yi bölgesinde de dünyada da çok daha güçlü konuma ulaştıracak."



Programa, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ömer Serdar, Metin Bulut ve Ejder Açıkkapı ile Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da katıldı.