AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Gece Gündüz Demeden Gündemimizin Birinci Maddesi...

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Gece gündüz demeden gündemimizin birinci maddesi yapmalıyız Anayasa değişikliğini" dedi.



AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkezinde 81 ilden gelen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlarıyla referanduma hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Yazıcı, Türkiye'nin güncel bütün sorunlarını milletin gündemi olarak gördüklerini ifade ederek, "Hükümetin gündemine taşıdık. Çözerek, imkanları büyüterek, inşa ederek 70 sente muhtaç Türkiye'yi devraldık, bugüne getirdik" ifadelerini kullandı.



Ekonomi, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda ayrım yapılmaksızın çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yazıcı, "Hep milletin gündemi ile hükümetin gündemini örtüştürdük, birleştirdik. Çünkü yola çıkarken 'sizin gündeminiz bizim gündemimiz olacak' demiştik. Bu söylemimiz yürüyüşümüzün yol haritasını belirledi. Türkiye'nin bugünkü yol haritasını belirledi. Asla unutmadık. Türkiye'yi bugüne taşıdık. Bizim çalışmalarımızın merkezinde insan var" şeklinde konuştu.



"Bizim Anayasalarımız hep darbelerle, darbe süreçlerinde yapılmış"



Yazıcı, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, daha kaliteli hizmet vermesi, milli iradenin daha etkin sonuç doğurmasına yönelik bir Anayasa değişikliğinin gündemde yer aldığını söyleyerek, söz konusu değişikliğe ilişkin, "Türkiye'nin bir Anayasa sorunu var. Anayasayı millet yapar. Anayasa yapma hakkı millete ait bir haktır. Sadece millet yapar. Bizim Anayasalarımız hep darbelerle, darbe süreçlerinde yapılmış" dedi.



Cumhurbaşkanın görev ve yetkileri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:



"Kafa karıştırıcı söylemler olduğunu görüyoruz. 'Cumhurbaşkanı meclisi fesih ediyor.' Kesinlikle meclisi fesih edeceğimiz, Anayasa değişikliği teklifinde meclisin kanunlaştırdığı değişiklikler, fesih sözcüğü hiçbir yerde geçmez. Fesih sözcüğü hukuksal bir kavramdır. Fesih etmek konu ne ise onu işlevsiz hale getirmektir. Anayasada kullanılan sözcük seçimlerin yenilenmesidir."



Yazıcı, Anayasa referandumuna ilişkin ise, "Gece gündüz demeden gündemimizin birinci maddesi yapmalıyız Anayasa değişikliğini" mesajını verdi. - ANKARA