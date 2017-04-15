AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "17 Nisan'da inşallah çok daha güzel ve aydınlık bir Türkiye'ye uyanacağız." dedi.



AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığınca düzenlenen, "evet" yürüyüşüne katılan Şahin, halk oylamasının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



Şahin, 16 Nisan'da ülke için çok önemli olan bir halk oylamasının gerçekleştireceğini belirterek, "Yaklaşık iki aydır AK Parti teşkilatları olarak bu kampanyanın içeriğinin ne olduğu ile ilgili tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Artık saatler kaldı referandum a. Ülkemizin aydınlık yarınlarına kapı aralamasını ümit ediyoruz bu halk oylamasının. Bugüne kadar barış, huzur ve kardeşlik içerisinde bir kampanya dönemi gerçekleştirdik. Yarın da yine bütün kesimlerimizle birlikte 'evet' diyen 'hayır' diyen bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde halk oylamasının gerçekleştirilmesine katkı sağlamalarını bekliyorum.17 Nisan'da inşallah çok daha güzel ve aydınlık bir Türkiye'ye uyanacağız." diye konuştu.



Yürüyüşe katılan AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın ise "'Evet veren de hayır veren de bu ülkenin saygın vatandaşlarıdır.' demişti cumhurbaşkanımız. Biz de aynı görüşe katılıyoruz. Sonuçta bu bir demokratik tercihtir ama 'evet' verdikleri takdirde Türkiye'nin çok daha büyüyeceğini gelişeceğini ve küresel bir güç olma yolunda büyük adımlarla yürüyeceğini imzalamış olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Gölbaşı Kaymakamlığı önünde başlayan yürüyüş, AK Parti İlçe Teşkilatı önünde son buldu. Yürüyüşe katılanlar Türk bayraklarıyla cadde ve sokaklarda yürüdü. Yürüyüşte milletvekilleri vatandaşlara karanfil dağıttı.