AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "Binlerce yıllık haçlı zihniyetinin nasıl hortladığını görüyoruz. Hepsi evet çıkacak diye büyük bir tedirginlik içinde." dedi.



AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları teşkilatınca düzenlenen anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilgilendirme toplantısına katılan Şahin, Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve ilerlemesinden rahatsızlık duyanların "hayır cephesi"nde birleştiğini belirterek şunları söyledi:



"Binlerce yıllık haçlı zihniyetinin nasıl hortladığını görüyoruz. Hepsi evet çıkacak diye büyük bir tedirginlik içinde. Ancak korkunun ecele faydası yok. Allah'ın izni, sizlerin desteği ve çalışmasıyla 16 Nisan'da sandıktan çok güçlü bir şekilde evet çıkacaktır. Biz buna ilk günden itibaren canı gönülden inanıyoruz çünkü Türkiye hiç de adil olmayan bu uluslararası sisteme itiraz eden, sesini yükselten bir ülke. Türkiye, bölgesinde ve dünyada parlayan bir yıldızdır. Yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye'nin yeni bir şahlanışa geçeceğini çok iyi biliyorlar. Bundan büyük rahatsızlık duyuyorlar ancak Türkiye'yi yolundan döndürmeleri mümkün değildir."



Yeni sistemle terörle mücadelede önemli bir yol kat edeceğini ifade eden Şahin, tüm terör örgütlerinin de tedirginlikle evet çıkmaması için çalıştığını ancak bu yoldan dönüşün mümkün olmadığını kaydetti.