AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: "Pkk Terör Örgütünün Söylediklerine İtibar Edecek...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: "PKK terör örgütünün söylediklerine itibar edecek değiliz, burada emniyet spekülasyon üzerine değil, fiziki bulgular, maddi deliller üzerine açıklama yapar" -"Şehit olan 3 kardeşimiz var.Onlara Allah'tan rahmet diliyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: "PKK terör örgütünün söylediklerine itibar edecek değiliz, burada emniyet spekülasyon üzerine değil, fiziki bulgular, maddi deliller üzerine açıklama yapar"
-"Şehit olan 3 kardeşimiz var.Onlara Allah'tan rahmet diliyorum.Yunus kardeşimiz şahsen tanıdığım birisi, onun taziyesine gideceğiz"
- "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüze yapılan bu iğrenç ve hain saldırıyı şiddetle lanetliyoruz"
- "PKK Terör Örgütü gerçekten bir insanlık suçu işliyor. PKK'nın en çok öldürdüğü, zarar verdiği de Türkiye Cumhuriyeti'nin kürt vatandaşlarıdır"
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı ile ilgili incelemeler bulundu ve basın mensuplarına açıklama yaptı.