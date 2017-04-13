AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker saldırıda zarar gören esnafı ziyaret etti



DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesindeki ek binasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin, "Terör örgütü, 'Ben hala eylem yapabiliyorum' mesajı vererek, halkı korkutmaya çalışıyor. Kürt kardeşlerimizin de PKK'ya ve bu hain eyleme vereceği en güzel cevap sandıkta olur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehdi Eker, terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı yapılan Emniyet Müdürlüğü ek binasında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Eker, PKK'nın bu iğrenç ve hain saldırısını şiddetle lanetlediklerini belirterek, "Hayatını kaybeden üç kardeşimiz var. Onlara da Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu çevrede binlerce sivil insan var. PKK terör örgütü sadece burada Emniyet Müdürlüğüne değil bu bölgede yaşayan bütün sivil vatandaşlarımızın hayatına kastetmiştir. O bomba düzeneğini yerin 3 metre altına yerleştirip, tünel kazmak suretiyle yapmış ve bu patlamayı gerçekleştirmiştir. Bazı binalar kullanılamaz hale gelmiş" diye konuştu.

"PKK insanlık suçu işliyor"

PKK terör örgütünün insanlık suçu işlediğini aktaran Eker, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığı bütün saldırılarda on binlerce vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermiş. Güvenlik kuvvetleri olsun sivil vatandaş olsun bunlar hepsi bizim vatandaşımız. PKK'nın en çok öldürdüğü ve zarar verdiği de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşlarıdır. Hala utanmadan onların bazı siyasi türevleri bu bombalamaları, tuzakları, saldırıları başka şekillerde anlatma çabasına giriyorlar. Bu da aynı zamanda iğrenç bir şekilde yalan söylediklerini delillendiren en önemli husus."

"Bütün bir şehir çok büyük bir tehlike atlattı"

Zarar gören esnafla ilgili olarak hükümetin aldığı kararlar olduğunu ve bütün bir şehrin büyük bir tehlike atlattığını kaydeden Eker, şu ifadelerde bulundu:

"Sayın valimiz zaten açıkladı. Hasar tespitleri yapıldı. Onların hasarları en kısa süre içerisinde belirli bir limite kadar olanları bir iki gün içerisinde ödenecek. Aslında bütün bir şehir çok büyük bir tehlike atlattı. Çünkü 40-50 metrelik bir alan içerisinde yakıt deposu var. Eğer o yakıt deposuna bir şekilde sıçrasa o zaman Bağlar ilçesinin tamamı çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalırdı. Sivil can kayıpları çok çok daha büyük olurdu. PKK'nın esasında hedefi odur. Kandan beslendiği için sürekli kan dökme peşinde. Kürtlerin kanını propaganda vasıtası olarak kullanıyor. İnsanları propaganda için öldürüyor. Şehir merkezinin ortasındaki bir yere tünel kazmak suretiyle tonlarca bombayı yerleştirip, tuzaklamak ve uzaktan bunu patlatmanın başkaca bir izahı olamaz. PKK terör örgütünün söylediklerine itibar edecek değiliz. Emniyet spekülasyon üzerine değil, fiziki bulgular, maddi değiller üzerine açıklama yapar. Buldukları ne ise, ne açıklıyorlarsa onlar vardır içinde. Dolayısıyla RDX denilse RDX. PKK terör örgütünün de, FETÖ'nün de, DEAŞ'ın da uluslar arası istihbarat örgütlerinden destek aldıkları aşikardır. Olayların gelişiminden ve sonuçlarından biliyoruz. Dolayısıyla onların bu eylemleri arkasındaki gizli, hain ve kirli odakları zarar görmesin diye bombaları biz kendimizi imal ettik demeye getiriyor. Onların ne dediğinin çok önemi yok. Asıl olan emniyet kuvvetlerinin olay mahallinde buldukları, tespit ettikleri maddi delillerdir. O deliler laboratuvarlarda inceleniyor ve onların sonucunda tanımlanıyor. Nereden aldılarsa o ayrı bir bahsin konusu. Çok etkin bir çalışma var PKK ile de FETÖ ile de ama maalesef şehir merkezlerinde sinsi bir şekilde bir şirket gibi bir yer kiralıyor, sonra bunun altına giriyor ve bir takım tekniklerle, teknolojilerle aylar süren hain ve kanlı eylemi gerçekleştirebiliyor. Er veya geç bu terör unsurları etkisiz hale getirilecektir."

"PKK'nın bu eylemine en büyük cevap sandıkta"

PKK'nın elebaşlarının "Hayır" kampanyasına çok etkin bir şekilde katıldığını dile getiren Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yayınladıkları mesajlarla sosyal medya üzerinden veya başka usullerle, örgüt tabanlarına da halka da sürekli hayır kampanyası yönünde çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Bu da tabi referandum sürecini bir şekilde baltalama, gölge düşürme, infial ve korku oluşturmadır. Terör örgütü burada, 'Ben hala eylem yapabiliyorum' mesajı veriyor. Bunun üzerinden halkı korkutmaya çalışıyor. Bağlar halkının da, Kürt kardeşlerimizin de hepsinin PKK'ya ve bu hain eyleme vereceği en güzel cevap sandıkta olur. Sandıkta PKK'nın çağrılarına değil, milletin sesine ve kendi vicdanlarının sesine cevap verecek şekilde 'Evet' denirse, PKK'nın bu hain eylemine en büyük cevabı vermiş olurlar."

Eker ve beraberindekiler çevrede zarar gören esnafı ziyaret ettikten sonra patlamada şehit olan sivil memur Yunus Elaltunterin'in taziyesine katıldı.