AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Midibüs Kazasında Yaralananları Ziyaret Etti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazesine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, tören sonrası aynı kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazesine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, tören sonrası aynı kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelerek dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sonrası AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte aynı kazada yaralanan ve hastanede tedavi gören kazazedeleri ziyaret eden Kaya, durumları hakkında bildi verdi. Yaralılardan kaza hakkında bilgi alan Kaya, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Hastanede tedavi gören yaralılarda Kaya'ya sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Kaya, kazazedelere 'geçmiş olsun' dileyerek hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK