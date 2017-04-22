AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "16 Nisan'da sandıktan çıkan sonuçla Türkiye kazandı. 16 Nisan'ın kaybedeni yoktur." dedi.



Karaaslan, halk oylamasının ardından parti teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.



Halk oylamasının sonucu değerlendiren Karaaslan, AK Parti teşkilatlarının üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını söyledi.



Tüm teşkilatlara teşekkür eden Karaaslan, "AK Parti'mizin çok güzel geleneklerinden olan teşekkür ziyaretlerimizi gerçekleştirmek üzere emektar ve fedakar teşkilatlarımızın yanındayız. Biz büyük bir aileyiz. Teşkilatlarımızın 18 maddelik anayasa değişikliği konusunu sahiplenerek kapı kapı, dükkan dükkan, mahalle mahalle gidip anlatmalarıyla Türkiye'de inanılmaz bir ivme yakalandı. Referandum sonucunda AK Parti teşkilatlarının payı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.



Halk oylamasının sonucunu zafer olarak yorumladıklarını dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:



"16 Nisan'da sandıktan çıkan sonuçla Türkiye kazandı. 16 Nisan'ın kaybedeni yoktur. Milyonlar Türkiye'nin geleceği için oy kullandı. Sandıklar sayıldı ama anamuhalefet başta olmak üzere bazıları, 'Bu iş bitmedi daha yeni başlıyor' diyorlar. Bu iş bitti. Nokta koyuyoruz. Bundan sonra önümüze bakmak zorundayız. Biz, 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Bunu demek zorundayız. Çözmemiz gereken çok farklı konular var. Bunun için daha güçlü olmak durumundayız."