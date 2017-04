AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'nin geleceği belirlenecek bu seçim ile Türkiye'nin yol haritası belirlenecek. Türkiye'nin daha güçlü olacağı, müreffeh bir geleceğin ilk adımlarını atıyoruz." dedi.



Karaaslan, partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Derebahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, mahalle temsilcileri ve kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.



Kadınların özverili ve fedakar çalışması sonucu AK Parti'nin girdiği her seçimden başarıyla çıktığına işaret eden Karaaslan, emek veren herkese teşekkür etti.



Halk oylamasında "Evet" çıkacağına inandığını dile getiren Karaaslan, bu sonuçta kadınların yine büyük payı olacağını belirtti.



Halk oylamasına çok az bir süre kaldığını, bu son saatlerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaaslan, "Her seçimin akşamı 'Yine nasıl başardılar' diye soruyorlar ya. Sizin sayenizde başarıyoruz değerli kadınlar, sizin sayenizde." ifadesini kullandı.



Halk oylamasında çok önemli bir tarih yazıldığını anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:



"İnşallah ömrümüz yeter de görürsek o günleri, bir gün bize şöyle diyecekler, çocuklarımız büyüdüğünde, torunlarımız büyüdüğünde şöyle diyecekler, '2017 yılının nisan ayında yapılmış bu referandum . Anne, sen de görevliymişsin o zaman. Kapı kapı dolaşıp anlatmışsın. Allah razı olsun senden anne'. Türkiye'nin geleceği belirlenecek bu seçim ile Türkiye'nin yol haritası belirlenecek. Türkiye'nin daha güçlü olacağı müreffeh bir geleceğin ilk adımlarını atıyoruz. Eğer salonlardan çıkmasaydık, eğer Ankara'dan ayrılamasaydık, eğer masa başında yazıp çizenler olsaydık bu başarıyı elde etmemiz mümkün müydü? Biz çok zor bir şey yapmadık aslında, sadece içinden çıkıp geldiğimiz milletimize her önemli kararın öncesinde tekrar döndük. Dedik ki, 'Milletim sen ne dersin? Oyunu istiyoruz acaba oyunu bize verir misin ama oyundan önce senin duanı istiyoruz'. Hemhal olduk, konuştuk."



Karaaslan, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi darbe girişimiyle sarsıldığını hatırlatarak, meydanlara indiklerini, çıkamayanların ellerini semaya kaldırarak dua ettiğini söyledi.



Dualar ve meydanlardakilerle 80 milyonun tek yürek olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Kadını erkeği, çoluğu çocuğu, genci yaşlısı hiçbir farklılık yoktu. Hani o Çanakkale Savaşı'nda duyduğumuz, hani Kurtuluş Savaşı destanlarında yazan, hani kınalı kuzusunun, oğlunun saçına kına yakıp da cepheye gönderen analar var ya biz onların 2016 yılının Türkiyesinde yaşadığına şahit olduk. Allah hepsinden razı olsun. 249 şehidimizden Allah razı olsun. İçindeki 11 kadın şehidimizden Allah razı olsun. O 11 kadının içindeki Alaçamlı Sevgi Yeşilyurt şehidimizden Allah razı olsun." diye konuştu.