AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, halk oylamasına ilişkin, "Karar vericiler hata yaptı, zaman zaman Türkiye yol sapmalarına girdi. Halkın önüne ne zaman sandık gelse demokrasiden yana tercihini gösterdi, sivilleşmeden yana tavır gösterdi. Hep rayına oturttu ülkeyi." dedi.



Karaaslan, Havza Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla bir araya geldi. Karaaslan, yaptığı konuşmada, halk oylamasına birkaç gün kaldığını ve anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'de her kuşağın darbe gördüğünü, darbe görmeyen nesil kalmadığını vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:



"Biz ne kadar büyük bir acıyı tekrar tekrar farklı versiyonlarıyla yaşamışız. Şimdi diyoruz, hükümet sistemi modeli. Bu değişikliğe şimdi neden gerek var diyenlere çok önemli bir cevap, bu değişiklik şimdi olmazsa daha da olmaz. İsimsiz bir reklam kampanyası, imzasız bir reklam kampanyası yürütülüyor. İlk defa görülmüş şey bu. Biz AK Parti olarak diyoruz ki 18 madde bu, bu 18 maddeye inandığımız için Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için."



AK Parti'nin başarısının sebebinin, daima millete güvenmesi olduğunu dile getiren Karaaslan, "Millet hata yapmaz. Siyasetçi yapabilir, yönetici yapabilir, yaptı da. Karar vericiler hata yaptı, zaman zaman Türkiye yol sapmalarına girdi. Halkın önüne ne zaman sandık gelse demokrasiden yana tercihini gösterdi, sivilleşmeden yana tavır gösterdi. Hep rayına oturttu ülkeyi. Sandıktan 'Evet' çıkacak. Görünen köy kılavuz istemez. Bunu insanımızın gözünden görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Karaaslan, daha sonra partisinin Havza Gençlik Merkezi ve Memduhiye Mahallesi'nde düzenlediği programlara katıldı.