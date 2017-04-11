AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye artık eski alışkanlıklarla eski kabullerle yoluna devam edemez. Hızlı bir gelişime böyle eski alışkanlıklarla geçmememiz mümkün mü? Değil. Artık hız kazanmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Bunun için güçlü bir sisteme sahip olmamız lazım." dedi.



Karaaslan, halk oylaması çalışmaları kapsamında Samsun'un Alaçam ilçesinde vatandaşlarla buluştu.



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Karaaslan, "Ülkemiz geliştiği sürece, ülkemiz hiçbir haine fırsat vermediği sürece çok şükür yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. 15 Temmuz'da Alaçam ve Yakakent ilçelerinden iki vatandaşımız şehit düştü. Allah hepsinden bir kez daha razı olsun, inşallah mekanları cennet olsun. Çok büyük badireleri hep beraber atlattık, çok zor günlerden geçtik ve acılar yaşadık." diye konuştu.



Darbe girişimi yaşanmasına rağmen Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Karaaslan, bir yandan FETÖ terör örgütü ile mücadele verirken bir yandan da yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.



Ancak böyle güçlü kalabileceklerini bildiklerine işaret eden Karaaslan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bunun için ne yaptık? Darbe girişiminin hemen ardından dünyanın en büyük köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını yaptık. Eğer Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sadece iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü olarak düşünürseniz eksik düşünmüş olursunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 'Yıkılmadık ayaktayız' demenin sembolüdür. Üçüncü havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı. Eğer bu havalimanını uçuşları rahatlatacak bir mühendislik harikası diye düşünürsek eksik düşünürüz. Dünyanın en büyük havalimanını yapmak bir iddiadır."



"Darbeler Türkiye'yi hep durdurdu"



Darbelerin Türkiye'ye hep kaybettirdiğinin altını çizen Karaaslan, "1960 darbesi, 1980 darbesi, aradaki darbe girişimleri, yol kesmeler, ön almalar Türkiye'yi hep durdurdu. Türkiye'yi hep geriletti. Daha sonraki yıllar o bıraktığımız noktaya gelmek için mücadele ettik ama ilk defa farklı bir şey oldu. Evet, çok şehidimiz ve gazimiz var. Yüreğimiz halen kan ağlıyor ama demokrasi ve özgürlük konusunda öyle bir yere geldik ki, kendimize olan öz güven noktasında öyle ileri seviyeye geldik ki artık yapamayacağımız hiçbir şey, atamayacağımız hiçbir güçlü adım yok. Artık yatırım ve kalkınmaya hız verdik. Ülkemizi hep beraber kalkındıracağız inşallah."



İlçelere doğal müjdesi



Alaçam ve Yakakent'e doğalgaz müjdesi veren Karaaslan, kısa sürede bu iki ilçenin doğalgazla buluşacağını bildirdi.



Karaaslan, böylece bu ilçelerin kaderinin değişeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Artık sorunlar çözüm bulmaya başlayacak. Bunlar çözüm buldukça hayat kalitesi artacak. İş imkanları olan ilçelerde yaşamaya başlayacağız. Alaçam'a ikinci bir yatırım daha gelecek. Alaçam özellikle mübadele döneminden kalan çok önemli anıların, izlerin ve tarihi yapıların bulunduğu ilçe. Bu yönüyle dönüştük. Alaçam'ın Safranbolu ve Beypazarı'ndan bir farkı yok. Tarihi mahallelerimizdeki yapıların tadilatının yapılması, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından programa alındı. Bu da hayırlı uğurlu olsun.Tüm ilçelerimizle ilgili önemli hayallerimiz var. Allah'a şükür hepsini gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz."



"Güçlü sisteme ihtiyacımız var"



Çiğdem Karaaslan, şimdi büyük ve güçlü Türkiye hayali kurduklarını dile getirerek, bunları yalnız gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtti.



Bu hayali sadece AK Parti kadroları ile gerçekleştirmenin mümkün olmadığını anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:



"Bu hayali sadece Milliyetçi Hareket Partisi kadroları ile gerçekleştirmek de mümkün değil ama bir birleşme ile bir uzlaşma ile gerçekleştirmemiz mümkün. İşte bunu yaptık, MHP ve AK Parti olarak 18 maddelik anayasa değişikliği hazırladık. 18 maddenin altında imzamız var. Çünkü biz inandığımızın altına imza atarız. Çünkü biliyoruz ki Türkiye artık eski alışkanlıklarla eski kabullerle yoluna devam edemez. Hızlı bir gelişime böyle eski alışkanlıklarla geçmememiz mümkün mü? Değil. Artık hız kazanmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Bunun için güçlü bir sisteme sahip olmamız lazım."