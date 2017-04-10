AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "17 Nisan sabahı daha güçlü bir ülkede uyanacağız. Ağırlıklarından kurtulmuş, çarkları daha iyi dönen, yönetim mekanizmaları daha iyi kurulmuş, gelecek kaygıları içermeyen ama gelecekle ilgili çok önemli hedefler ve yol haritaları içeren bir ülkede yaşamayı hepimiz istiyoruz." dedi.



Karaaslan, Çarşamba ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın ailesini ziyaret etti.



Daha sonra bir fındık fabrikasında kadın işçilerle bir araya gelen Karaaslan, Samsun'un tek kadın milletvekili olduğunu, bu kapsamda kadın çalışanları ziyaret etmeyi önemsediğini söyledi.



Halk oylamasında hep birlikte sandığa gidileceğini belirten Karaaslan, Türk milletinin oylamanın öneminin farkında olduğunu bildiklerini dile getirdi.



Bunun parti meselesi olmadığına dikkati çeken Karaaslan, "17 Nisan sabahı daha güçlü bir ülkede uyanacağız. Ağırlıklarından kurtulmuş, çarkları daha iyi dönen, yönetim mekanizmaları daha iyi kurulmuş, gelecek kaygıları içermeyen ama gelecekle ilgili çok önemli hedefler ve yol haritaları içeren bir ülkede yaşamayı hepimiz istiyoruz. Bizim dünyaya 16 Nisan akşamı söyleyecek önemli bir sözümüz olmalı. Bu ülkenin iç siyasetine karışanlara, bu ülkenin yeri geldiğinde nasıl tek yürek olduğunu henüz anlamamış olanlara...." ifadelerini kullandı.



Karaaslan, kadınların sadece kendi ekonomileri için çalışmadıklarını, Çarşamba'ya, Samsun'a ve Türkiye'ye katkılarının tartışılamayacağını kaydetti.