AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünyanın her yerinde ama özelikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada çok büyük acılar yaşanıyor. Tarih belki de yeniden yazılıyor ve biz bunun içinde yaşıyoruz. Bir parçasıyız ama sadece parçası olmamak, aynı zamanda bu tarihi yazanlar arasında olmak çok önemli." dedi.



Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle Atakum Belediyesine ait sosyal tesiste bir araya geldi.



Türkiye'nin ve içinde bulunulan coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Karaaslan, "Dünyanın her yerinde ama özelikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada çok büyük acılar yaşanıyor. Tarih belki de yeniden yazılıyor ve biz bunun içinde yaşıyoruz. bBr parçasıyız ama sadece parçası olmamak, aynı zamanda bu tarihi yazanlar arasında olmak çok önemli." ifadesini kullandı.



Eğitimin önem taşıdığını, özellikle bilimsel çalışmalar üzerine yoğunlaşmak gerektiğini vurgulayan Karaaslan, bilim ve araştırma olmadan günümüz dünyasında başarının gerçekleşemeyeceğine dikkati çekti.



Türkiye için huzur, refah, barış, mutluluk temenni ederken bunları dünya için de istediklerinin altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:



"Sadece kendi ülkenizi terörden koruma gibi bir anlayıştaysanız, (benim teröristim, senin teröristin) diye ayırırsanız ve birtakım gruplara fırsat verirseniz, terör bumerang gibi bir gün dönüp dolaşıp gelir, mutlaka sizi vurur. Biz meseleye dünya ölçeğinde bakıyoruz. Dünya barışı ölçeğinde bakıyoruz. Barış, demokrasi, özgürlük... Bunlar bugün bizim için ve dünya için çok gerekli haklardır. Dünyada ne yazık ki bu kavramlar hakkında en çok söz söyleyen ülkeler, büyük ve derin bir sessizlik içindeler. Yaşananları görmezden gelenler onlar. O nedenle sizlerin dünya geleceği için duyduğunuz endişe artmış olabilir ancak geleceğe çok umutla bakın."



Sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ama bu günlerin gerek Türkiye, gerek dünya, gerek İslam coğrafyası için aşılacağına işaret eden Karaaslan, insanlık için çok daha güzel günlerin gerçekleşeceğini dile getirdi.



Dünya siyasi tarihine bakıldığında önemli dönüm noktaları yaşandığını, birtakım olumsuzluklardan sonra mutlaka özellikle halkın desteği ile iyi bir yaşam elde etmeye başlandığını anlatan Çiğdem Karaaslan, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu, sadece insanlar, mekan ve teknolojinin değiştiğini söyledi.



"Biz istediğimiz her şeyi bütün coğrafya için istiyoruz"



Karaaslan, gelecekten umutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu konuda gençlere güveniyorum. Geleceğin sahipleri gençlerdir. Ben umutluyum çünkü sizler varsınız. Sizler ülkelerinizde çok önemli noktalarda olacaksınız ve dünya barışı için, özgürlüğünüz, mutluluğunuz için çalışacaksınız. Biz sadece ülkemiz için isteseydik, bugün Arakan'da olmazdık. Sadece ülkemiz için isteseydik Suriye meselesi bizim için önemli olmazdı. (Ne yaşanırsa yaşansın, yeter ki bize gelmesin) derdik ama Suriyelilere kapılarımızı açtık, elimizden geleni yapıyoruz. Tek başına taşıması çok zor bir sorumluluk aldık. Biz istediğimiz hiçbir şeyi sadece kendimiz için istemiyoruz. Bütün bu coğrafya için istiyoruz. O nedenle güçlü olmalıyız, dik durmalıyız. Ellerini semaya kaldırıp dua edenler için bugün çok büyük sorumluluğumuz var omuzlarımızda. Bu sorumluluğu taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız."



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de dünyada gereğinden fazla düşmanlık tohumu ekenler bulunduğunu, bugün her zamankinden daha çok dostluğa, kardeşliğe ve birlikteliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.



Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa Türkiye'nin orada olduğunun altını çizen Bilgiç, "Bütün hain saldırılar, ülkemizin üzerinde oynanıyor. Ülkemiz bu sıkıntıların üstesinden gelecektir, bunu başaracaktır. Bunu başarmak, bütün mazlumlar ve mağdurlar için ümit olacaktır. Bu güzellikleri sizlerle birlikte başaracağız." dedi.



Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.