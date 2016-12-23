AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Diyarbakır'ı biz artık bir terör şehri olarak değil, medeniyetler, peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Karaaslan, merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasanpaşa Hanı'nda partililerle bir araya geldi.
Karaaslan daha sonra Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Ulu Cami, Gazi Caddesi ve Yanık Çarşı bölgesinde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Karaaslan, yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin PKK'nın terör saldırıları sonucu büyük hasar gördüğünü söyledi.
"Hummalı bir çalışma devam ediyor"
Sur ilçesinde yapılan onarım çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Karaaslan, "Diyarbakır'ın kalbindeyiz. Sur'un kalbi Gaziler Caddesi'ndeyiz. Diyarbakır'da özellikle son dönemde terör nedeniyle Sur içinde yoğun olarak yaşanmış olan yıkımın ardından burada birçok faaliyet eş zamanlı olarak yürütülüyor." diye konuştu.
Karaaslan, sosyal ve fiziki anlamda yapılan çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Diyarbakır'ı biz artık bir terör şehri olarak değil, Diyarbakır'ı medeniyetler, peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla hummalı bir çalışma devam ediyor. Gerek Kültür Bakanlığımız gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yürütülüyor. Biz de bunun takipçisi olacağız. Hep birlikte Diyarbakır'a, insanımıza en büyük kazancı sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz."
14 eserin restorasyonu sürüyor
Vali Aksoy da Sur ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yürütülen çalışmalarla Sur'da 14 tarihi eserin restorasyonunun devam ettiğini aktardı.
Aksoy, bölgenin yeniden inşası, turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi açısından bu çalışmaların öneminin altını çizdi.
Ziyarete, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ve partililer de katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Diyarbakır'ı biz artık bir terör şehri olarak değil, medeniyetler, peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Diyarbakır'ı biz artık bir terör şehri olarak değil, medeniyetler, peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz." dedi.