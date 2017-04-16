- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar oyunu kullandı



İZMİR -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, oyunu İzmir'de kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, anayasa değişikliği için yapılan referandum da oyunu İzmir Atatürk Lisesinde kullandı. Oy kullanmak için 1245 numaralı sandığa giden Hotar, tercihinin içinde olduğu zarfı sandığa atarken, sonucun Türkiye için uğurlu olmasını diledi.

Kullandığı oy sonrası kısa bir açıklama yapan Hotar, "Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için oyumuzu kullandık. İnşallah çok güzel sonuçlar da bekliyoruz. Bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımızın emeklerini Allah boşa çıkarmasın. Ülkemizin geleceği için uğurlu mübarek sonuçlar bekliyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Çok şükür her şey yolunda görünüyor. Halkımız büyük bir sağduyu içinde, güvenli ve huzurlu bir şekilde vatandaşlık görevini yerine getiriyor" dedi.