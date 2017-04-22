AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, halk oylamasının sonucuna ilişkin "Anamuhalefete, halkın kararlarına saygısızlık yapmak yerine, bu ülkede demokrasiyi güçlendiren, alternatif üreten, daha iyisini yapmak için çalışan bir parti gibi söylemlerde bulunmak daha çok yakışır." dedi.



Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği halk oylamasında demokratik bir ortamda yapılan tercihlerle "evet" oylarının çoğunluğu sağladığını, buna herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.



Demokrasilerde herkesin aynı partiye ya da aynı tercihe oy vermesinin mümkün olmadığını ifade eden Hotar, "Halka sorarak, çoğunluğu sağlayarak bu anayasa değişikliğini geçirdik. Böyle bir süreci zedelemeye çalışmak bence hiç kimseye yakışmaz. Onurlu bir duruş, ilkeli bir duruş neyi gerektiriyorsa öyle davranmak gerekir. Kaybedenler hatalarından ders çıkararak 'bir dahaki sefere daha çok çalışarak kazanan ben olayım' demesi gerekir." diye konuştu.



"Anamuhalefet Partisi halkın tercihine saygı duymuyor." ifadesini kullanan Hotar, böylesi bir tavırla 8 seçim kaybeden CHP'nin bundan sonra da seçim kaybetmeye devam edeceğini söyledi.



Türkiye'de iyi ve güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu savunan Hotar, şöyle konuştu:



"Anamuhalefete, halkın kararlarına saygısızlık yapmak yerine, bu ülkede demokrasiyi güçlendiren, alternatif üreten, daha iyisini yapmak için çalışan bir parti gibi söylemlerde bulunmak daha çok yakışır. Yerli ve yabancı çok büyük bir cepheye karşı mücadele verdik. Bu mücadele Türkiye'nin gelişimin hızını kesmek isteyenlere karşı 'dur' deme mücadelesiydi. Bu aklınıza gelebilecek her türlü etnik ve görüş açısında zenginliğin olduğu ve bunun hep birlikte yansıtılmasının mücadelesiydi ve bu yansıtılmış oldu. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu ülke daha gelişmiş şartlarda çocuklarımıza bırakmak bizim sorumluluğumuzdur. Bundan sonrası için çok daha iyi şartlarda ve olumlu gelişmelerle ülkemizi daha iyi yerlere götüreceğiz Buna hep beraber şahit olacağız."



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Nükhet Hotar, AK Parti'nin İzmir'deki oy oranlarının halk oylaması sonuçları ile kıyaslanmasına ilişkin soru üzerine, halk oylaması sonuçlarını partilerin aldığı oylarla karşılaştırmanın doğru olmadığına dikkati çekti.



Hotar, "Kaldı ki AK Parti'nin 1 Kasım'da İzmir'de aldığı sonuca göre, oransal ve sayısal olarak da artış var. Bunu matematik olarak değerlendirmedik. Bu parti seçimi değil. Genel olarak Türkiye genelinde ne çıktığı önemli. Yüzde 50 artı biri, sağlamak gerekiyordu. İzmir'de de kimsenin destek vermediğini söyleyemeyiz. Bizim partinin ya da başka bir partinin seçmeninin 'evet' ya da 'hayır' demiş olması bu halk oylamasında mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.



Hotar, halk oylaması sonrası 'sokağa çıkılması' çağrıları olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:



"Adında halk da olsa başka bir şey de olsa bu ülkede halkın kararlarına saygılı olunmadığı dönemleri daha önce yaşadık. Ama Çanakkale Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı veren, 15 Temmuz'da yine birlik ve beraberlik içinde olabilen bu aziz millet, bu saatten sonra Türkiye üzerinde emelleri olan kimseye fırsat vermez. Bu aziz millet, şu saatten sonra Türkiye üzerinde emelleri olan kimsenin çağrısına uymaz. Sivil itaatsizlik, Gezi benzeri, çağrıların bu ülkede, milletimizde karşılık bulmayacağına eminiz."



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da demokratik bir iklimde huzur içinde gerçekleştirilen halk oylaması sonucu yüzde 50'nin üzerinde oy alarak kabul edilen anayasa değişikliğinin meşruiyetinin tartışılamayacağını vurguladı.



AK Parti İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, Atilla Kaya ve Hüseyin Kocabıyık da katıldı.