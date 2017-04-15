AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 16 Nisan akşamı ülkenin yönetimini gerçek sahibi olan millete teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Hotar, halk oylaması çalışmaları kapsamında, Buca ve Karabağlar ilçelerinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.



Üniversite öğrencilerine cumhurbaşkanı hükümet sistemini anlatan Hotar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 16 Nisan akşamı ülkenin yönetimini gerçek sahibi olan millete teslim edeceğiz. Milletimizin her sorunu ile 15 yıldır AK Parti ailesi olarak birebir ilgileniyor ve sorunlarını teker teker çözüyoruz. Artık istikrarlı bir ülkeye kavuşmak için gençlerimizin istikbali ve ülkemizin istiklali için 'Evet' diyeceğiz." ifadesini kullandı.



Daha sonra Konak Meydanı'nda partisinin gençlik kolları tarafından kurulan "Kararımız Net Oyumuz Evet" standını ziyaret eden Hotar, burada vatandaşlarla sohbet etti.



Nükhet Hotar, vatandaşların ülkenin bekası için halk oylamasında "Evet" diyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"18-25 yaş arası milletvekili olur mu diyenlere en güzel cevabı veriyor. Gençlerimiz kendisini kimin önemsediğini kimin sen oy ver gerisini boş ver diyenleri iyi biliyor. Gençlerimizin enerjisi çok yüksek, dinamik ve bilişim çağını çok iyi biliyorlar. Biz onlara fazlasıyla güveniyoruz."