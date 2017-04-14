AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Milli birlik ve beraberliğimiz için çocuklarımıza daha iyi bir ülke bırakmak adına çalışmalarımız devam edecektir. Biz birlikte Türkiyeyiz." dedi.



Partiden yapılan açıklamaya göre, Hotar, partisinin Buca teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak, CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan 44 kişiye parti rozetlerini taktı.



Halk oylaması sürecinin önemine değinin Hotar, "Milli birlik ve beraberliğimiz için çocuklarımıza daha iyi bir ülke bırakmak adına çalışmalarımız devam edecektir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyerek partimize katılan 44 kardeşimizi tebrik ederim ve diğer ülkesini seven CHP'li vatandaşlarımızın milletimizin geleceğini düşünerek 16 Nisan'da evet demeye davet ediyorum." dedi.



Hotar, yıllarca CHP'nin belediyecilik anlayışıyla karşı karşıya kalan ve çok ciddi kentsel sorunlar yaşayan İzmir'in AK Parti'nin yatırımlarıyla ilerlediğini aktardı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın kente büyük bir özen gösterdiğine dikkati çeken Hotar, İzmir'de başlayan dönüşüm kentsel dönüşümün bunun göstergesi olduğunu kaydetti.