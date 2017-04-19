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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklamalarda Bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklamalarda Bulundu
19 Nisan 2017 Çarşamba 13:08
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[9518393] DHA
Adalet Ve Kalkınma Partisi
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