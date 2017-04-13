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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker Patlamanın Yaşandığı Yerde Açıklama Yaptı 2
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker Patlamanın Yaşandığı Yerde Açıklama Yaptı 2
13 Nisan 2017 Perşembe 15:47
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[9495752] DHA
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