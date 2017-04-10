AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Kürtçe mevlit okuyan genci dinledi



SAKARYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, mahalle ziyaretleri esnasında Kürtçe mevlit okuyan genci dinledi.

Referandum çalışmaları için geldiği Sakarya ziyaretinde ilk olarak AK Parti Kadın Kolları üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, daha sonra Adapazarı Süleymanbey Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyaret esnasında mahalle halkıyla Kürtçe sohbet eden Eker, mahalleli bir gencin okuduğu Kürtçe mevliti dinledi. Eker'e ziyaret esnasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak ve parti üyeleri eşlik etti. 16 Nisan'a sayılı günler kaldığını hatırlatan Eker, vatandaşlardan halk oylaması için destek istedi.

Mahalle ziyaretinde konuşan Eker, "Biz bu anayasanın tamamını değiştirmek istedik. Fakat birinci değiştirmek istediğimizde partimizi kapatmaya kalktılar. Sonraki teşebbüste diğer partilerle birlikte yapalım dedik her partiye de eşit üyeden oluşan bir komisyon kurma imkanı verdik. O komisyonlarda herkes kırmızı çizgi ile oturdu. Dört sene Türkiye zaman kaybetti onun için anayasa değişmeli. Türkiye ne zaman tek parti hükümeti ile yönetildi, istikrar oldu Türkiye ileri gitti sonra darbeler oldu Türkiye geri gitti. Tek parti hükümetlerinin kazandıklarını arkasından gelen koalisyon hükümetleri götürdü" ifadelerini kullandı.