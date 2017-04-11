AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: "İki kaptan bir gemiyi batırır"



SAKARYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Sakarya'da Doğu ve Güneydoğu dernekleri ile bir araya geldi. Eker, "Bu paket devletin yönetimindeki iki başlılığı ortadan kaldıracak. İki kaptan bir gemiyi batırır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 16 Nisan halk oylaması çalışmaları kapsamında Sakarya'da Doğu ve Güneydoğu dernek başkan ve üyeleri ile bir araya geldi. Programa katılan vatandaşları Kürtçe selamlayarak konuşmasına başlayan Eker, "Biz devletin başında, tepesinde kavgayı ihtilafı, çatışmayı, iki başlılığı sona erdirmeyi düşünüyoruz. Bu paket devletin yönetimindeki iki başlılığı ortadan kaldıracak. İki kaptan bir gemiyi batırır" dedi.

Anayasa değişiklik paketinin, devlet yönetimindeki çift başlılığı sona erdireceğini söyleyen Eker, "Devlet idaresinde Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında ihtilaf varsa yetki çatışması olursa o ülkede, ülkenin yönetiminde problem çıkar. Bizi bu münakaşadan, bu yetki çatışmasından, devlet yönetimindeki çift başlılıktan kurtaracak bu anayasa değişiklik paketi" diye konuştu.

Türkiye'nin koalisyonlar zamanında hep geri gittiğini, hiç ileri gitmediğini vurgulayan Eker, "Koalisyon zamanlarında kavgalar oldu, çekişmeler oldu, ihtilaf oldu sadece bakanlar kurulu üyelerinin sayılarını artırdılar her koalisyon ortağı daha fazla bakanlık alması için. Kemal bey diyor ki, efendim diyor yeni sistemde diyor çok bakan atayabilecekler. 35 tane bakan vardı, Tayyip Erdoğan Başbakan oldu bunu 25'e düşürdü. Düşüren biziz, senin partin koalisyonlar döneminde bunu aldı 35'e 37-38'lere çıkardı, bunu biz düşürdük" şeklinde konuştu.

Anayasa değişik paketini üç ana başlıkta topladıklarını ifade eden Eker, "Birincisi devletin yönetiminde çift başlılığı ortadan kaldıracak, koalisyonlar dönemini kapatacak, devlet yönetiminde istikrar olacak. Bürokrasi ve bürokratik vesayet ile mücadele kolaylaşacak. Türkiye'nin büyümesi, ekonomik olarak ileriye gitmesi içinde büyük sıçrama ve hamle yapmamızı sağlayacak. İşin aslı, esası bu" ifadelerini kullandı.

Askeri darbe anayasasının değişmesinin gerektiğini ifade eden Eker, konuşmasının sonunda, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında hepimiz kardeşçe bayrağımız altında yaşarız. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bunun için bu askeri darbe anayasasının değişmesi lazım. Bu akşam sizden talebim budur. Evet oylarını çok yüksek düzeyde çıkarırsak Türkiye'nin düşmanlarına Almanya'ya, Avusturya'ya, İsviçre'ye en güzel cevabı vermiş oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.