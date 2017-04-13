AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" açıklamasına ilişkin, "Uçak kalkıyor, Gölbaşı'ndaki özel kuvvetleri bombalıyor, 44 genç fidan orada şehit oluyor, 100'ü aşkın kişi yaralanıyor. Meclisi bombalıyor. Halen diyor ki kontrollü darbe. El insaf. O şehitlere, geri de kalanlara hakarettir bu." dedi.



Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğrenci Konseyi'nce düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansta konuşan Demiröz, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin seçimlerine karışarak, "Hayır" propagandası yaptığını belirtti.



Müslüman ve mazlum ülkelerde zulme uğrayan insanlara bir tek Türkiye'nin sahip çıktığını, bu nedenle halk oylamasının o ülkeleri de yakından ilgilendirdiğini anlatan Demiröz, "Avrupa ülkeleri bakanlarımızı içeri almadı, konsolosluğa, büyükelçiliklere sokmadı. Ama başkaları gidince kapıları sonuna kadar kadar açık. Hangi düşünceden olursanız olun, Cumhurbaşkanımızın şakağına tabanca dayayıp orada bez afiş astıran ülkeler ileride bunun hesabını verecek. O kafasına tabanca dayanan kişi Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı aynı tepkiyi gösterirdim." diye konuştu.



Demiröz, Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin, terör örgütlerini destekleyerek insanların arasına fitne soktuğunu, 35 yıldır kardeşi kardeşe kırdırdığını vurguladı.



Türkiye'nin terörle mücadele nedeniyle 350 milyar dolarının heba edildiğini aktaran Demiröz, şöyle devam etti:



"O para bugün ekonomide olsaydı, Türkiye şimdi bulunduğu yerin iki katı kadar olacaktı. Kasıtlı yaptılar. Halk oylamasından sonra ele alınacak en önemli konulardan biri kardeşlik. Bu iş çözülecek, terör bitecek. Üçüncü köprü, havaalanı, hızlı tren, Avrasya Tüneli gibi hizmetlerin yapılmaması için gezi olayları çıkarıldı. Bu ülkenin insanı bunları hak etmiyor mu? Çünkü işlerine gelmiyor. Bir hava alanı yapıyoruz. Atalanta'daki havaalanının yıllık kapasitesi 90 milyon. Bizim yaptığımız faaliyete geçtiğinde İstanbul'daki yolcu kapasitesi 200 milyon. Yani iki katından fazla. İsterler mi? Türkiye muz cumhuriyeti mi? Engel olabilecekler mi? Önümüzdeki yıllarda açacağız, dünya ticaretine, taşımasına ve turizmine biz hizmet edeceğiz."



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz." ifadelerine de tepki gösteren Demiröz, AK Parti olarak ülkedeki tüm insanlara aynı mesafede olacaklarını ve kimseyi denize dökmeden herkesi kucaklayacaklarını kaydetti.



Demiröz, ekonomik verilerinin çok iyi olduğu dönemde Türkiye'nin yüzde 5-6 büyümeyi beklerken, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bunlar dünyaya yayın yapacaklardı. Ama bizim dar kafalılar kontrollü darbe, bilmem ne diyebiliyor. Uçak kalkıyor, Gölbaşı'ndaki özel kuvvetleri bombalıyor, 44 genç fidan orada şehit oluyor, 100'ü aşkın kişi yaralanıyor, Meclisi bombalıyor, halen diyor ki kontrollü darbe. El insaf. O şehitlere, geri de kalanlara hakarettir bu. Elini vicdanına koy. Tabii sen kendin talimatı alabilirsin. Kendi yandaşların Bağdat Caddesi'nde alkışlarla ıslık çalabilir, tempo tutabilir, bankamatiklerin önünde paralarını alabilirler. Ama bu millet öyle bir fedakarlık yaptı ki canını verdi, tankın altına bir yattı, olmadı gelenin altına bir daha yattı. 250 fidanımız gitti, 2 bin 500 gazimiz var. Sen halen başka şeylerin peşindesin."



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye için bir kurtuluş noktası olduğunu bildiren Demiröz, milletin ilk defa sivil bir anayasayı oylayacağını sözlerine ekledi.