AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "16 Nisan'da Belediye Başkanı ya da aday seçmiyoruz. Geleceğimizi seçiyoruz. Ülkemizin 15 Temmuz'daki dirilişini takip eden 16 Nisan'daki yükselişinin seçimini yapacağız."dedi.



Demiröz, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.



Demiröz, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vesayet odaklarından çok çektiğini belirterek, "Alevi, Sünni, Kürt ve Türk diyerek bu ülkeyi yıllarca sömürdüler. Biz Müslümanız, bizim öyle bir ayrımımız yok. Avrupa bizi Müslüman olduğumuz için 54 yıldır arasına almıyor. 16 Nisan'dan sonra sömürme zamanı geçecek. Bu ülkede artık milletin sözü geçecek." diye konuştu.



Halk oylamasında ortada bir adayın olmadığını belirten Demiröz, "16 Nisan'da Belediye Başkanı ya da aday seçmiyoruz. Geleceğimizi seçiyoruz. Ülkemizin 15 Temmuz'daki dirilişini takip eden 16 Nisan'daki yükselişinin seçimini yapacağız." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından derneğin açılışını yapan Demiröz, ardından çarşı esnafını ziyaret ederek 16 Nisan'daki halk oylaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.



Daha sonra Turgutlu ilçesine geçen Demiröz, Fatih Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Demiröz, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin 15 Temmuz'da ülkenin düşmesini beklediklerini söyledi.



Her ilde her hafta anketler yaptırdıklarını ve Manisa'nın durumunun iyi olduğunu ifade eden Demiröz, "Manisa balık sırtında ya da ortada değil. Burada durum gayet iyi. Ege'nin incisi olan bu şehirde çok gür bir şekilde 'Evet' çıkacağına eminim. Buradaki ziyaretlerde bunu gördüm." diye konuştu.



Programa AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, partililer ile Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hasan Yaman ve esnaf katıldı.