AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramıdır. İnşallah 15 Temmuz'da başlayan direnişin 16 Nisan'da yükselişini göreceğiz." dedi.



Demiröz, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği kentte Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen toplantıya katıldı.



Anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasının önemini dile getiren, 16 Nisan'ın ardından cumhurbaşkanının, Meclis üyelerinin ve hükümetin halk tarafından seçileceğini anlatan Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramıdır. İnşallah 15 Temmuz'da başlayan direnişin 16 Nisan'da yükselişini göreceğiz. Bizler sizlerin oyları seçilip Meclise gidiyoruz. İktidar olduğumuzu zannediyoruz. Ama gittiğimizde bir bakıyoruz ki iktidarız ama maalesef muktedir olamıyoruz. Önde bir sürü vesayet odakları, karşımıza çıkan vesayet odaklarının başında oligarşik bürokrasisi, yargısı, STK'ları, basın var. ve en önemli yurt dışında bunları yönlendiren Türkiye'ye bugüne kadar sömüren kuruluşlar var. Bu odaklarla mücadele ediliyor."



"Sandıklarda gerekli önlemler alındı"



Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Demiröz, "FETÖ'cüler ve sandık güvenliğine" ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:



"Bütün kurumlar en sıkı şekilde FETÖ ile mücadelesini veriyor. Hiç kimse masum değil. Herkes cezasını çekecek. Masumları zaten yargı geri çeviriyor. İçimizdeki bu hainleri temizlememiz gerekir. Sandık güvenliği konusunda gerekli önlemler alındı. Birleştirmeler yapıldı. Hiç merak edilmesi. YSK bugüne kadar bütün seçimleri sağlıklı yapmıştır. Ben güveniyorum. Hiçbir sıkıntı da olmayacak. Millet sandığa gidecek ve hür iradesiyle oyunu kullanacak. Sandıklarda müşahitlerimiz var."



Demiröz, FETÖ'nün hiçbir şey yapamayacağını dile getirerek, "Onların artık mumu söndü. Yalancılardı ve mumları söndü. Ülke en kısa sürede onlardan kurtulacak." dedi.



Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Selçuk Özdağ, Recai Berber ve İsmail Bilen ile AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe belediye başkanları, hemşeri derneklerinin başkanlarıyla üyeleri katıldı.