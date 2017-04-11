AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması
Yeni yönetim sisteminin demokrasiyi güçlendireceğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yönetim sistemiyle vesayet yapılarının ortadan kalkacağını söyledi.
Yeni yönetim sisteminin demokrasiyi güçlendireceğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yönetim sistemiyle vesayet yapılarının ortadan kalkacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da referandum çalışmaları kapsamında düzenlenen 'Geleceğimiz İçin Evet' adlı programa katıldı. Programda Bakan Yılmaz'a Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze eşlik etti.
Mevcut sistemin ekonomik ve siyasi kriz üreten bir sistem olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz'da darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletimiz bertaraf etti. Fakat her zaman böyle güçlü liderler olmaz. Bizim, 15 Temmuz gecesi o hain darbe girişimini bertaraf etmemiz gibi 16 Nisan'da da ekonomik ve siyasi krizler üreten ortamı bertaraf etmemiz lazım. Bu yönetim sistemini değiştirmekle bir daha bu krizler yaşanmasın diyeceğiz" şeklinde konuştu.
Yeni yönetim sisteminin demokrasiyi güçlendireceğini aktaran Yılmaz, "Yeni yönetim sistemiyle vesayet yapıları ortadan kalkacak. Artık Ankara'dan bir takım ayak oyunlarıyla hükümet kurma devirleri sona erecek. Yeni sistemle koalisyon ve hükümet kurma pazarlık dönemleri sona erecek. Sandıkta hükümet kurulmuş olacak. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamı bir vesayet makamı olmaktan çıkıp bir hizmet makamına dönüşecek. Mevcut sistemde cumhurbaşkanlarının yetkisi çok, sorumluluğu yok. Yeni sistemde ise cumhurbaşkanı hem yetkili olacak hem de sorumlu olacak. Bugün meclis cumhurbaşkanını sadece vatana ihanetten dolayı yüzde 75 ile sorgulayabiliyor. Yeni sistemde meclis, cumhurbaşkanı ve bakanları her konuda sorgulayabilecek" ifadelerini kullandı.
"Bazıları yeni sistemle tek adam rejimi olacak diyor. Rekabetçi seçimlerle demokratik olarak seçilmiş, meclisin, yargının denetimine tabi ve her şeyden önce millete hesap veren bir kişi, tek adam rejimi olmaz" diyen Bakan Yılmaz, "Bizim ortaya koyduğumuz sistem tek adamlık rejimi değil demokratik olarak belli bir süre için seçilmiş bir kişidir. Üstelik bu süreyi de kısıtlıyoruz. Dünyanın en başarılı lideri de olsa en fazla 2 dönem yapacak. Bu sistem çok daha demokratik bir sistem olacak" diye konuştu.
Güçlü bir devlet olmanın yolunun güçlü bir yönetim sisteminden geçtiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "İyi bir yönetim sistemimiz olmazsa uluslar arası alanda etkili bir aktör olamazsınız. Yeni yönetim sistemi çok daha etkili bir işleyiş getirecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ