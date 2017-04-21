AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Tunceli Şehitleri Için Düzenlenen Mevide Katıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan için mevlit okutuldu.



Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile askeri ve sivil erkan, ilk olarak şehit Yıldırım için Bostanbaşı Mahallesi'nde düzenlenen mevlide katıldı.



Şehit Kaplan için Hacı Abdi Mahallesi'nde yapılan mevlide de katılan protokol üyeleri, aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.