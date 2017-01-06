AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık'tan Taziye Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.



Çalık, şehidin Malatya'nın Arapgir ilçesindeki ailesini ziyaretinde anne Hülya Bilgiç'e sarılarak başsağlığı diledi.



Bütün milletin şehit aileleriyle gurur duyduğunu ifade eden Çalık, vatanın böyle yiğit anne ve babaların yetiştirdiği evlatlar sayesinde ayakta kaldığını vurguladı.



Şehidin annesi Hülya Bilgiç ise oğlunun izin hakkı olduğu halde gelmediğini, görevini bırakmadığını belirtti.



İzin önceliğini evli olan silah arkadaşlarına verdiğini anlatan anne Bilgiç, "Anne ben bekarım evli arkadaşlarım izne gitsin' dedi. Geleyim de düşmanı sevindireyim mi? dedi. Evde niye oturayım? dedi bana. Anneler babalar çocuklarınızı kontrol edin. Şerefsizler çıkıp gitsin buradan." ifadelerini kullandı.



Dün Allah'a dua ettiğini ve oğlunu görmek için ellerini semaya açtığını kaydeden anne Bilgiç, "Gözlerimi yumdum geldi. 'Anne ben iyiyim' dedi. Gözümü açtım gözümün önünde, tören elbisesini giymişti. Güldü, kıyamadım dokunmaya. Benle mutfağa geldi sonra kayboldu. Gülüyordu, iyi olduğunu söylüyordu." dedi.



Taziye ziyaretine AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'da katıldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç, önceki gün tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olmuştu.