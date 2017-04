AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık'tan Miraç Kandili Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türk milletinin ve tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni tebrik ederek, "Bu gecede gönül bağlarımızı, muhabbetimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Miraç Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı. Miraç Kandili'nin Hz. Muhammed'in aracısız bir şeklide Allah'la buluşmasını ifade ettiğini kaydeden Çalık, "Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili'nin ardından bir kez daha bereketini, sevincini ve mutluluğunu yaşadığımız Miraç Kandili'ne ulaşmış bulunmaktayız.



Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), yine O'nun kudretiyle Mescid-i Aksa'ya yürütülmüş ve daha sonra yedi kat göğü geçerek Sidretü'l Münteha'ya yükseltilmiştir. Makamların en yücesinde sonsuz kudret sahibi Rabbimiz ile aracısız bir şekilde buluşmasını ifade eden Miraç, en mübarek gecelerin başında gelmektedir" mesajını paylaştı.



"Miraç Kandili'nin anlamını iyi idrak etmeli, kalplerdeki zenginliği arttırmak için bol bol dua etmeli, hatalarımızın affı için tövbe etmeliyiz"



Namazın Miraç Kandili'yle birlikte tüm Müminlere farz kılındığına işaret eden Çalık, şu ifadeleri kullandı:



"Bakara Suresi'nin son 2 ayeti, Yüce Yaradan tarafından Peygamberimizin kendisine bildirilmiş, şirk koşma küfrünü işlemeyen herkesin cennete girebileceğinin müjdesi tebliğ edilmiş, namaz o gece tüm müminlere farz kılınmıştır. Miraç, ümmetimiz için ilahi bir rahmet, nefisleri terbiye etmek, misafir olarak bulunduğumuz bu fani hayatta ifa ettiğimiz yaşamımızın muhasebesini yapmak, elleri semaya, kalpleri Allah'a açmak adına önemli ve müstesna bir gecedir. Bizi mutlu bir ahiret yaşamına götürecek olan ibadetlerimize her gün olduğu gibi o gece de itina ve ehemmiyet göstermeliyiz. Miraç Kandili'nin anlamını iyi idrak etmeli, kalplerdeki zenginliği arttırmak için bol bol dua etmeli, hatalarımızın affı için tövbe etmeliyiz."



"Aziz milletimizin, ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ederim"



Çalık, Türk ulusunun ve tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni, "Bu duygu ve düşüncelerimle; aziz milletimizin, ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu gecede gönül bağlarımızı, muhabbetimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" ifadeleriyle tebrik etti. (CNR- - ANKARA