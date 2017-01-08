AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Şehit Polis Memuru Sekin'in Ailesine Taziye Ziyaretinde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.



Çalık ve beraberindekiler, Beyzade Efendi Camisi taziye evine giderek şehidin kardeşleri ve eşiyle yakından ilgilendi. Taziye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla aradığı şehidin eşi Rabia ve kardeşi Fikret Sekin'e başsağlığı dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:



"Mekanı cennet olsun. Bundan endişemiz yok zaten. Şehitlerimizin makamı sevgili peygamberimizin en yakınıdır. Dolayısıyla siz de bir şehit eşi olarak ebedi alemde çocuklarınızla birlikte eşinizin yanında yerinizi alacaksınız. Fethi kardeşimiz o gün orada sıradan değil, çok ciddi bir felaketi önlemiş oldu. Adeta o da Ömer'imiz gibi ikinci bir Ömer oldu. İnşallah geleceğe çok farklı yürüyeceğiz. Sizin de isminiz Rabia, inşallah siz de isminizle müsemma olursunuz."



Bunun üzerine şehidin eşi Rabia Sekin, "Bir babalarını kaybettiler, bir babaları da sizsiniz artık. Çocuklarıma sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bundan şüpheniz hiç olmasın. Bizler şehitlerimizin çocuklarını, eşlerini hep emanet olarak gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emanetlere sahip çıkacak kadar güçlüdür. Bütün eğitimlerine varana kadar yanlarındayız. Eşiniz nasıl aynen terfilerini almaya devam edecekse sizler de o terfileri almaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.



Çıkışta basın mensuplarına konuşan Çalık, "Bu ziyaret sadece bir şehidimizin ziyaretinden ötürü yürekli bütün kardeşlerimizin burada olduğunu görmek bizi bir kez daha terörle mücadelede ciddi manada cesaretlendirmiştir." diye konuştu.



Terörle mücadeleye ve olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılmasına da değinen Çalık, "Olağanüstü halin devamı kararını aldık. Terör örgütlerinin sonunu getirene kadar biz bu süreci çok iyi takip edeceğiz. Güvenlik güçlerimiz yurt dışından teröristlerin giriş yapmaması için çaba sarf ediyorlar. El-Bab'daki operasyonlarımız devam ediyor. Yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve jandarmamız ve de milletimizin kendisi dahil olmak üzere bu mücadelede ortak." değerlendirmesini yaptı.